Псков, 1 июня, 2016, 19:59 — ИА Регнум. В Пскове с 10 июня официально открывается купальный сезон. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, городской пляж, расположенный на берегу реки Великой рядом с Мирожским монастырем, подготовлен к лету: произведена рекультивация песка и водолазное обследование дна, прошли работы по уборке прибрежной зоны. На территории пляжа установлены кабинки для переодевания, контейнеры для сбора мусора и биотуалеты.

Борис Кустодиев. Купание. 1910

Для обеспечения безопасности уже со 2 июня на городском пляже с 9:00 до 21:00 будет работать спасательный пост. Функционировать городской пляж будет до конца лета.

Власти просят горожан соблюдать меры безопасности и не купаться в необорудованных местах.

В течение летнего сезона инспекцией по маломерным судам МЧС России по Псковской области и Псковским областным отделением «Всероссийское общество спасения на водах» будут проводиться рейды, в ходе которых отдыхающим будут разъясняться правила поведения на воде. «Маршруты дружинников будут приближены к пляжу», — сообщили в пресс-службе Пскова.