Москва, 1 июня, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы на два месяца арестовал бывшего генерального директора фирмы «Промпоставка» Руслана Сулейманова по делу о хищении денежных средств у государственной корпорации «Ростех», которая является материнской по отношению к «Промпоставке». Заседание суда прошло сегодня, 1 июня.

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Следствие ходатайствовало об аресте Сулейманова, так как он может скрыться или помешать ходу расследования. Кроме того, следователи считают, что Сулейманов вполне может оказать давление на сотрудников «Промпоставки» и «Компаса», которые являются свидетелями по этому уголовному делу.

Защита Сулйманова утверждала, что у следствия нет доказательств, указывающих на причастность обвиняемого к мошеннической схеме. Нет доказательств того, что Сулейманов совершал хищения или они совершались по его прямому указанию. Показания против Сулейманова дал Дмитрий Мануйлов, который был его первым заместителем. По мнению адвокатов, Мануйлов дал показания только для того, чтобы избежать наказания.

Суд прислушался к доводам следствия и отправил Сулейманова под арест на два месяца.

Напомним, как установило следствие, с 2011 по 2016 г. со счетов «Промпоставки» и «Компаса» под фиктивные контракты было выведено не менее 800 млн рублей. По версии следствия, контракты на проведение опытно-конструкторских работ, приобретение различных изделий, в том числе оборонного назначения, и их последующую диагностику заключались с фирмами-однодневками. Последние были связаны с заказчиками работ, полагают следователи.