Минск, 1 июня, 2016, 19:41 — ИА Регнум. В Минске 31 мая замминистра иностранных дел Белоруссии Валентин Рыбаков провёл переговоры с послом Швеции в постсоветской республике Мартином Обергом, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

Представители шведского королевства и постсоветской республики обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в ООН. «Рыбаков и Оберг согласились, что тесное сотрудничество по вопросам многосторонней повестки дня могло бы внести существенный вклад в укрепление двусторонних отношений между Белоруссией и Швецией», — отметили в МИД.

Накануне, 30 мая замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина провела переговоры с послом Австрии в постсоветской республике Берндом Александром Байерлем. «В ходе встречи стороны обсудили итоги Белорусско-европейского инвестиционного форума «Продвижение инвестиций ЕС в Белоруссии», состоявшегося в Вене 24 мая, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — сказано в кратком официальном сообщении по итогам встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Швеции с Белоруссией резко ухудшились в 2012 году — дело дошло до закрытия посольств и отзыва послов. По версии официального Минска, бывший посол Швеции Стефан Эрикссон проводил в постсоветской республике «подрывную работу», открыто поддерживая русофобствующую прозападную оппозицию, не скрывавшую намерений свергнуть «кровавый режим» Александра Лукашенко, разрушить Союзное государство и переориентировать внешнюю политику постсоветской республики на ЕС и НАТО. В последние годы отношения между Минском и Стокгольмом нормализовались, посольства возобновили работу.

Напомним также, что Австрия активно помогала официальному Минску обходить санкции ЕС и добиться их сокращения после президентской кампании 2015 года. Отметим также, что в понимании официального Минска Белоруссия, Россия, Украина и другие европейские страны не являются частью Европы.