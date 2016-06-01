Венгрия, 1 июня, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Сотни людей в закрытом центре приема беженцев в южной части города Кишкунхалаш (юг Венгрии) протестуют из-за того, что венгерские чиновники не спешат с рассмотрением их заявлений о получении политического убежища, передает ABC News. Акции носят мирный характер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Представитель венгерской полиции Золтан Хуркеж говорит, что «значительное» количество офицеров были развернуты в центре в качестве превентивной меры, «но нет абсолютно никаких нарушений», хотя мигранты ведут себя шумно.

По данным полиции, в митингах принимают участие 300 из 484 беженцев, в том числе сириец, который передал петицию властям Венгрии и призвал мигрантов направляться в сторону Будапешта.