Берн, 1 июня, 2016, 19:28 — ИА Регнум. В Швейцарских Альпах открыт самый длинный и самый глубокий в мире железнодорожный тоннель, который получил название Готардский базисный тоннель. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает ВВС.

businessinsider.com Строительство Готардского базисного тоннеля

Строительство началось более 20 лет назад, после референдума в 1992 году. Общая стоимость проекта составила $12 млрд. Тоннель был построен в сроки и в пределах сметы, определённых проектом.

В торжественной церемонии открытия Готардского базисного тоннеля приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци, а также президент Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман.

Длина Готардского базисного тоннеля составила 57,1 км, максимальная высота гор над тоннелем — 2,3 тыс. метров. Предполагается, что ежедневно через тоннель будут проходить до 260 грузовых и 65 пассажирских поездов. Скорость пассажирских поездов в тоннеле может достигать 260 километров в час.

Эксплуатация тоннеля начнется в декабре 2016 года. Время поездки на поезде из Милана до Цюриха сократится на один час и составит 2 часа 40 минут. Тоннель станет ключевым элементом коридора Рейн — Альпы. Этот транспортный коридор свяжет нидерландские порты Роттердам и Антверпен с промышленным центром Германии и далее с итальянским портом Генуя.

Президент Швейцарии Шнайдер-Амман на церемонии открытия тоннеля заявил: «Это гигантский шаг как для Швейцарии, так и для наших соседей и остальной части континента».