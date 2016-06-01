Варшава, 1 июня, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Польше нужен «батальон из США», чтобы сработала 5-я статья договора НАТО. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал калининградский военный эксперт, учёный секретарь БФУ им. И. Канта Юрий Зверев, комментируя очередное скандальное заявление министра обороны Польши Антони Мачеревича.

usatoday.com Американский солдат

Напомним, глава оборонного ведомства заявил, что для «сдерживания агрессии со стороны России» достаточно одного батальона НАТО.

«Есть 5-я статья договора о создании НАТО, согласно которой нападение на одну страну НАТО считается нападением на весь блок, — уточнил Зверев. — Но, по всей видимости, и в Польше, и в Прибалтике опасаются, что США в случае боевых действий не пойдут воевать за Литву, Латвию Эстонию и Польшу. Опасаются, что американцы спросят сами себя — а зачем нам собственно умирать за Гданьск?».

«А вот если там будет находиться американский батальон, который попадёт под гипотетический российский удар, то это другое дело», — сказал эксперт. — Понятно, что Штаты в этом случае неизбежно вмешаются».

Вместе с тем, продолжал политолог, совсем не факт, что в Польше окажутся именно американцы.

«В Прибалтике и Польше НАТО планирует разместить четыре боевые батальонные группы, которые, помимо, США, предоставят Великобритания и Германия. И теоретически может так случится что в некоторых регионах Польши разместятся немецкие войска. Хотя НАТО наверняка в этот раз постарается избежать такой ситуации. Но кто знает, что произойдёт в будущем?».

По мнению эксперта, все эти «воинственные» заявления Мачеревича связаны, прежде всего, с предстоящим в июле этого года саммитом НАТО в Варшаве и призваны продемонстрировать значимость Польши в военном блоке.

«Надо понимать, что на Польшу никто нападать не собирается и, при всех заявлениях в польских СМИ о «российской агрессивности» до сих пор там никто не дал внятного ответа на вопрос — а зачем России нападать на Польшу?» — подытожил Зверев.