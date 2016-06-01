Ялта, Крым, 1 июня, 2016, 19:22 — ИА Регнум. При проведении проверки состояния экологической среды в детском санатории «Южнобережный» в Алупке инспекторы министерства природы Крыма нашли следы утечки мазута в Чёрное море и пятно мазута у берегов посёлка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив

«При обследовании прибрежной территории инспекторы министерства нашли мазут в ливнестоках. Прикрыто всё: спрятано под поролоном, присыпано грунтом, и дотекло оно всё до моря, есть пятно на воде. Об этом мы уже сообщили в Росприроднадзор и МЧС для детального обследования поверхности воды и устранения последствий загрязнения природной среды», — рассказала Славгородская.

Экологам предстоит оценить объём нефтепродуктов, попавших в Чёрное море.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД Крыма ведёт расследование по факту слива мазута из ёмкости для хранения топлива в одном из санаториев Алупки. Издание «Алупка Онлайн» сообщило о сливе в море восьми тонн мазута в ночь на 31 мая, назвав источником разлива котельную алуштинского детского санатория «Южнобережный». В МВД корреспонденту ИА REGNUM заявили, что после зимы в ёмкости, рассчитанной на восемь тонн мазута, топлива было меньше. Ранее в министерстве экологии Крыма сообщали, что проверяли место разлива мазута на выходных, но не нашли подтверждения утечке топлива в море.