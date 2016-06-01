Кызыл, 1 июня, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Шолбан Кара-оол подал пакет документов на участие в предварительном голосовании по определению кандидата от партии «Единая Россия» на должность главы региона. Документы на участие в праймериз также подали председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна Байбек Монгуш, мэр Кызыла Владислав Ховалыг, директор компании «Вавиол» Виктор Тунев, сенатор Мерген Ооржак.

Флаг партии «Единая Россия»

Прием документов на участие в предварительном голосовании завершится уже завтра, 2 июня.

Предварительное голосование пройдет в сокращенные сроки в период со 2 по 14 июня по третьей модели голосования, согласно которой выборщиками могут быть члены партии «Единая Россия», представители общественных объединений, заключивших с партией соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.

Напомним, о намерении уйти досрочно в отставку и участвовать в губернаторских выборах Шолбан Кара-оол заявил на встрече с главой государства Владимиром Путиным 23 мая. Проведение выборов главы республики 18 сентября нынешнего года он мотивировал также необходимостью экономии бюджетных средств, поскольку в этом случае местные выборы совпадут с думскими. Президент России доводы Кара-оола счел логичными, заявление об отставке удовлетворил и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя Тувы.