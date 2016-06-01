События вокруг украинского зерна показали, что Варшава готова поддерживать «евроинтеграторские» устремления Киева ровно до тех пор, пока это не бьёт по карману поляков. Польские паны умеют считать деньги, поэтому холопам с «восточных кресов» не стоит рассчитывать на то, что им перепадёт лишний злотый. Это испытали на себе не только украинцы, но и белорусы.

Иван Шилов ИА Регнум

8 марта директор вещающего из Польши телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевска-Гузы гневно сообщила, что польское правительство сократило годовой бюджет медиа на 46%. А уже 12 марта пани Ромашевска-Гузы, руководившая телеканалом с момента его основания, была уволена со своей должности.

Комментируя новость о сокращении финансирования «Белсата» и увольнении его директора, пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньски заявил: «Это деньги польских налогоплательщиков, которыми мы стараемся распорядиться максимально рачительно».

Телеканал «Белсат» был создан в 2007 году на основании договора МИД Польши и Польского телевидения и позиционировался как первый в истории белорусскоязычный канал. Через спутник «Белсат» вещал на Белоруссию и продвигал политические и исторические нарративы прозападной оппозиции.

Однако полностью белорусскоязычный телеканал не пользовался популярностью у граждан Белоруссии, в связи с чем в эфире становилось всё больше контента на русском языке. После начала СВО «Белсат» и вовсе перестал ориентироваться исключительно на белорусскую аудиторию: значительная часть эфирного времени теперь уделяется российской повестке, которую освещают лица, признанные в России иноагентами и экстремистами.

Помимо телеканала «Белсат» проблемы с финансированием возникли у радио «Ўнэт» — белорусской редакции польского радио Wnet. В середине марта журналисты приостановили работу из-за отсутствия решения польского МИД о дальнейшей поддержке проекта.

Радио «Ўнэт» начало работу в ноябре 2020 года и сформировалось из журналистов, которые покинули Белоруссию после неудачной попытки госпереворота в Минске.

В конце прошлого года на одном из флагманских сайтов белорусской оппозиции — Reform. by — появилась статья главного редактора Фёдора Павлюченко, где он констатировал, что проект находится на грани закрытия из-за нехватки средств. В числе главных спонсоров сайта также было польское внешнеполитическое ведомство.

Таким образом, можно констатитровать, что поляки приняли решение в духе «поиграли в белорусскость и хватит».

Казалось бы, причина такого охлаждения лежит на поверхности — белорусская оппозиция не пользуется поддержкой в Белоруссии, поэтому интерес её финансировать у поляков падает. Однако есть и более глубинное основание для пересмотра отношения Варшавы к белорусскому вопросу.

Но если в Польше — по крайней мере пока — аккуратно ссылаются на интересы налогоплательщиков, то в соседней Литве о причинах охлаждения говорят без экивоков. Литовские официальные лица тоже не жалуют в последнее время белорусских иммигрантов.

«Я не хочу, чтобы в нашей стране появилась община, проповедующая так называемую литвинистскую идеологию, которая мало того что присваивает себе Великое княжество Литовское, но также утверждает, что настоящие литвины — это белорусы, а мы [литовцы] где-то на периферии», — заявил в августе прошлого года глава комитета по национальной безопасности и обороне литовского Сейма Лауринас Кащюнас.

Дискуссия на тему белорусского «литвинства» началась в Литве после публикации литовским порталом Delfi истории о том, как в вильнюсском баре к литовскому офицеру запаса подошёл белорус и стал утверждать, что Вильнюс — белорусский город.

Судя по опросам литовских социологов, описанный инцидент не был единичным. Недавно опубликованные данные организации Diversity Development Group свидетельствуют о том, что почти каждый пятый литовец (18%) не хотел бы жить по соседству с иммигрантом из Белоруссии.

Данные польских социологов об отношении поляков к белорусам ещё более красноречивы. Польский центр изучения общественного мнения провёл опрос на тему «Какие нации поляки любят больше, а какие меньше?». Оказалось, что белорусов не любят 43% польских граждан, равнодушны — 21%, относятся с симпатией — лишь 24%.

После массовой иммиграции в Польшу и Прибалтику белорусских оппозиционеров, многие из которых придерживаются националистических взглядов, западным соседям Белоруссии стало понятно, с кем они имеют дело.

Пока «змагары» сидели дома, их имперские амбиции были незаметны полякам и литовцам; но, приехав в «исторически белорусские» Белосток и Вильнюс, «бело-красно-белые» белорусы показали себя во всей красе, и теперь польские и литовские власти ломают голову, как от них избавиться. В Варшаве решили, что лучший способ — сокращать финансирование белорусских проектов.

Телеканал «Белсат» был запущен в начале первого премьерства Дональда Туска (2007–2014) и теперь имеет все шансы прекратить своё существование в период второго пришествия во власть лидера «Гражданской платформы». Есть основания полагать, что если бы в Польше продолжила править партия «Право и справедливость», то деятельность белорусских проектов всё равно сворачивалась бы, поскольку неприязненное отношение к белорусам более 40% поляков не может не учитываться любым правительством в Варшаве.

Долгие годы белорусские националисты мечтали, что, когда они придут к власти, Великое княжество Литовское будет официально объявлено белорусской державой, Польское восстание 1863 года станет белорусским, в официальный пантеон «великих белорусов» войдут князь Миндовг, Тадеуш Костюшко и Адам Мицкевич, а гимном свободной Беларуси станет Полонез Огинского. Однако западные соседи уже сейчас дают понять, что не позволят «змагарам» присваивать себе чужое историческое наследие.

Учитывая зависимое положение, в котором белорусская оппозиция находится по отношению к Польше и Литве, почитателям польско-литовской «Погони» в ближайшее время придётся существенно корректировать свою политику исторической памяти.