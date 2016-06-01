Калуга, 1 июня, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Инвестиционное соглашение между правительством Калужской области и австрийской компанией «Кроношпан» было подписано сегодня, 1 июня в Федеративной Республике Германия. Подписи на документе поставили калужский губернатор Анатолий Артамонов и глава группы компаний «Кроношпан Холдингс Ист Лимитед» Питер Кайндл.

kaluga24.tv На предприятии компании «Кроношпан»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Калужской области, данное соглашение предусматривает сотрудничество сторон в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе предприятия по производству древесноволокнистых плит (МДФ).

Новый завод разместится на площадке особой экономической зоны «Калуга» в Людиновском районе. Объем выпуска готовой продукции составит не менее 350 тысяч м3 в год, сумма инвестиций — порядка 9 миллиардов рублей. Планируется создать не менее 200 новых рабочих мест. Начало реализации проекта запланировано на конец 2016 года.

Комментируя данное событие, губернатор Анатолий Артамонов отметил, что подписание соглашения с компанией «Кроношпан» — это еще один шаг в диверсификации региональной экономики. По словам главы региона, холдинг «Кроношпан», является одним из ведущих не только европейских, но и мировых производителей в сфере деревопереработки и уже хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

«Лесопереработка является для нас одним из самых актуальных направлений, так как на территории Калужской области находится большое количество леса и старых деревьев, требующих ввиду своего возраста переработки. Поэтому региону нужны такие инвесторы, как «Кроношпан», которые могли бы создать здесь высокотехнологичные лесоперерабатывающие производства. Поиск и привлечение таких инвесторов на сегодняшний день является для нас актуальной задачей», — подчеркнул Анатолий Артамонов.