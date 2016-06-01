Новоалтайск, Алтайский край, 1 июня, 2016, 18:51 — ИА Регнум. В Новоалтайске полицейским, отрабатывающим информацию о преступлении, пришлось спасать группу людей от пожара. Подробности сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю В Новоалтайске полицейские спасли людей во время ночного пожара

«Отрабатывая преступление среди ночи, сотрудники заметили полыхающий дом. Не медля ни секунды, двое лейтенантов бросились к нему. Первым на месте происшествия оказался наряд ДПС ОГИБДД ОМВД России по Новоалтайску в составе старшего лейтенанта полиции Евгения Маслова и лейтенанта полиции Максима Петракова. Уже на месте сотрудники обнаружили, что огонь охватил уже большую часть жилого дома. В доме могли находиться люди. Так как входная дверь была закрыта, полицейские разбили окно», — отмечают правоохранители.

Известно, что на шум среагировал хозяина дома. В нем действительно находились жильцы. Тогда полицейские стали выводить людей через разбитый оконный проем. Всего пострадавших было 8 человек, в том числе — двое несовершеннолетних детей в возрасте 5−7 лет. Все они были спасены до приезда сотрудников МЧС.

«Так как огонь мог перекинуться на соседние дома, полицейские оповестили жителей, помогая им вынести из жилища на безопасное расстояние детей, газовые баллоны и ценное имущество», — пояснили в пресс-службе алтайских полицейских.

Предварительно установлено, что возгорание произошло в 02:50 (местн.) из-за замыкания электропроводки в гараже. Огонь мгновенно перекинулся на дом и надзорные постройки. Только благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось избежать жертв, — отмечают в ГУ УВД по Алтайскому краю.