Москва, 1 июня, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Московская полиция проводит обыски с квартире оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня, 1 июня, сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев, пишут «Ведомости».

Day Donaldson Алексей Навальный

Адвокат сообщил, что в московской квартире Навального правоохранительные органы проводят обыск. Навальный находится в квартире.

Напомним, Навальный стал фигурантом очередного уголовного дела: бывший следователь Павел Карпов написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Навального из-за клеветнических материалов, которые Навальный распространял на своем сайте.

В этих материалах Навальный прокомментировал информацию из четырехсерийного фильма «Каста неприкасаемых», в котором говорится о причастности Карпова к смерти сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году.

Напомним, Навальный имеет два условных срока по результатам расследования двух уголовных дел. Кроме условных сроков Навальный также должен выплатить потерпевшим по этим делам миллионные компенсации.