Архангельск, 1 июня, 2016, 18:49 — ИА Регнум. При практических применениях и испытаниях экзоскелета, проводимых в течение шести месяцев на базе архангельской областной клинической больницы, доктора столкнулись с рядом проблем. Об этом в рамках конференции, посвященной проекту «Введение нового протезирования на территории Архангельской области. Активный тяговый протез кисти», заявил главный врач ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» Игорь Петчин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его информации, реализация проекта началась шесть месяцев назад. «Работа над реализацией проекта началась с формирования рабочей группы. В рамках первого этапа (подбора пилотов) мы уже столкнулись с проблемой. Оказалось, что в нашем регионе нет реестра пациентов, имеющих спинальные травмы. После информационной кампании, прошедшей в средствах массовой информации, желающие принять участие в этом проекте, обратились к нам самостоятельно. Всего было отобрано 11 человек: три женщины и 8 мужчин. Все они прошли тестирование и приступили к испытаниям», — сказал Игорь Петчин.

Еще одним препятствием на пути в реализации проекта стала нехватка площадей. «В нашем медицинском учреждении постоянное движение пациентов, большой поток людей, оперативные вмешательства и другое. Найти свободные коридоры было достаточно сложно. Кроме этого, санитарные комнаты оказались не приспособленными для нужд наших пилотов. Скажу честно, к реабилитации пациентов такого профиля и с применением такого оборудования мы оказались не готовы. Попытались создать все необходимые условия для реализации этого проекта. С каждым пациентов отработали индивидуально», — сказал Петчин.

Он подчеркнул, что для дальнейшей успешной реализации проекта необходимо создать отдельный реабилитационный центр, имеющий и располагающий всей необходимой инфраструктурой, оборудованием. Кроме этого, необходимы кадры.

Добавим, Архангельская область стала пилотным регионом по внедрению экзоскелета. Научные испытания стартовали в феврале 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение научно-клинических испытаний экзоскелета стало возможным после подписания соответствующего соглашения о научно-практическом сотрудничестве между Корпорацией развития Архангельской области и резидентом фондом «Сколково». В перспективе в Архангельской области планируется наладить производство комплектующих экзоскелета в рамках созданного в регионе социального кластера. Уже разработан план мероприятий по развитию кластера, который в ближайшее время будет вынесен на согласование правительства Архангельской области. Его ключевым направлением станет производство современных технических средств реабилитации. Программа социального кластера Архангельской области вошла в число пилотных проектов Программа «Социальный кластер Архангельской области» вошла в число пилотных проектов стратегической инициативы «Новое качество жизни для лиц с ограниченными возможностями здоровья» Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Справка:

Экзоскелет — устройство, способное увеличить способности человека (по большей части физические — например, мускульную силу) за счет внешнего каркаса. Разработки его велись с 1960 годов в разных странах мира. Наглядным примером использования экзоскелета стала серия комиксов и фильмов о Железном человеке. Сейчас исследования в этой области идут в двух направлениях — медицинском и военном.