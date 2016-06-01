Челябинск, 1 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Все задачи, поставленные перед специалистами, работающими с детьми, должны выполняться в первую очередь с учетом интересов детей, и лишь во вторую очередь в интересах семьи, родителей и законных представителей. Об этом сообщила Жанна Кулькова, психолог, директор ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования» Челябинска, 1 июня корреспонденту ИА REGNUM.

Мари Кассат. Дети, играющие на пляже

Психолог Жанна Кулькова считает, что «праздновать» день защиты детей нужно 365 дней в году.

Челябинский детский омбудсмен Ирина Буторина 1 июня в утреннем радиоэфире сообщила, что основное внимание деятельности аппарата уполномоченного по правам ребенка в настоящее время сконцентрировано на проведении мероприятий по медиабезопасности для детей и подростков. Тем самым выполняется поручение губернатора Челябинской области, данное им осенью 2015 после участившихся случаев агрессивного поведения подростков, некоторые из которых закончились трагедией.

«Необходимо обеспечить взаимодействие родителей и государственных учреждений, в первую очередь образовательных, для совместной работы, направленной на создание условий полноценного воспитания детей», — считает Ирина Буторина.

Традиционно первый день лета в Челябинске проходит с размахом. Детской теме уделено много внимания. Так, 1 июня, в Международный день защиты детей в Челябинске прошло большое количество детских мероприятий. Во всех парках города организованы праздничные мероприятия, концерты. В главном парке города ЦПКиО им. Гагарина в первый день лета прошёл фестиваль детского творчества «Город детства». Работали площадки с развлечениями для детей разных возрастов. Артисты детских творческих коллективов представили свои программы.

В горсаду им. А. С. Пушкина с утра прошел праздничный концерт исполнителей детских песен. Работают передвижные лотки, на которых представлены поделки и вещи, сделанные детскими руками.

На пешеходной улице Челябинска 1 июня прошли праздничные мероприятия, подготовленные городскими организациями и учреждениями. Так, один из телеком-операторов представил интерактивное праздничное шоу, в ходе которого детям и родителям в театральной форме рассказали о безопасном способе использовании сети интернет.

Напомним, Празднование Международного дня защиты детей берет свое начало с Всемирной Женевской конференции 1925 года. Тогда впервые было принято решение о проведении всемирного праздника. Позже, в 1949 году, в Париже состоялся конгресс женщин, на котором была озвучена клятва борьбы за мир, необходимый для счастья детей. С тех пор праздник отмечается ежегодно 1 июня во всем мире.