Ханты-Мансийск, 1 июня, 2016, 18:53 — ИА Регнум. С начала июня в ХМАО стартуют совместные рейды Госавтодора и ГИБДД на федеральных дорогах округа по контролю внесения платы владельцами 12-тонных большегрузов через систему «Платон», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

platon.ru В офисе системы «Платон»

Напомним, система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, и распространяется на все автомобильные дороги общего пользования федерального значения. Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения для большегрузов свыше 12 тонн составляет на сегодня 1,53 рубля на один километр пути. Все собранные денежные средства оператор системы взимания платы «Платон» перечисляет в доход федерального бюджета.

Ханты-Мансийский автономный округ занимает шестое место по стране среди регионов-лидеров по количеству зарегистрированных «12-тонников». Регистрацию прошли 1 659 местных перевозчиков, в общем парке которых 20 тысяч большегрузов, порядка 70% из которых приходятся на 79 крупных перевозчиков Югры. На сегодняшний день системой «Платон» в дорожный фонд собрано более 23 млн. рублей от владельцев «12-тонников» ХМАО.

Система «Платон» позволяет регионам получить дополнительные средства на ремонт и строительство дорог. И уравновешивает пользователей инфраструктуры по принципу — кто разрушает и кто зарабатывает на использовании дороги, тот и платит, пояснил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Валерий Фомагин

«Те перевозчики Югры, которые не вносят плату, не регистрируются, должны понимать, что они действуют сами против себя. Своевременный ремонт дорог за счет дополнительных средств, позволит повысить скорость доставки, безопасность и снизить расходы перевозчиков», — пояснил Валерий Фомагин.

Система контроля полностью развернута по плану и работает в автоматическом режиме. На федеральных дорогах России курсируют 100 машин мобильного контроля. Из них по трассам Уральского федерального округа 8 автомобилей, один — по территории ХМАО. Также установлено 20 рамок стационарного контроля в Московской и Калужской областях. Всего к концу будущего года будет оборудована 481 такая конструкция, из них 49 рамок в УрФО, в том числе 5 рамных конструкций в Ханты-Мансийском автономном округе.

Все данные о нарушителях и фактах неоплаты в автоматическом режиме система собирает и обрабатывает со всех средств фиксации правонарушений. Она определяет наличие за конкретным автомобилем оформленной маршрутной карты или установленного бортового устройства. Решение о привлечении нарушителя к ответственности осуществляется ГИБДД на основе данных средств фото — видеофиксации.