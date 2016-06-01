Приозерск, Ленинградская область, 1 июня, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Факт разлива нефтепродуктов рядом с железнодорожной станцией Сосново зафиксирован сегодня, 1 июня, комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области, сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального правительства. Проводится административное расследование.

ИА REGNUM Нефть

Инспекторы комитета выехали по жалобе жителей Сосновского сельского поселения Приозерского района.

«В 15 метрах от железнодорожной станции Сосново обнаружена цистерна с нефтепродуктами объемом 60 тонн. Проверкой выявлено, что цистерна вскрыта, а ее содержимое сливается на прилегающую территорию», — отметили в областной пресс-службе.

Нефтепродукты загрязнили территорию площадью 90 кв. метров, пропитав собой почву на глубину 20 см.

В настоящее время устанавливается категория и собственник земельного участка. Готовится возбуждение дела об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП — несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами.

Материалы будут переданы в Ленинградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Читайте ранее в этом сюжете: На реке Тигода в Ленобласти ликвидируют нефтяной разлив