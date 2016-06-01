Москва, 6 марта, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Представители трёх фракций Государственной думы России подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до одного миллиона рублей на второго и третьего ребёнка. Об этом в среду, 6 марта, сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

«Законопроектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 6 федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому размер МСК (Материнского семейного капитала. — Прим. ред.) с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тысячи рублей на первого ребёнка и 1 миллион рублей на второго ребёнка», — написал Нилов в своём Telegram-канале.

Также он добавил, что поправки распространяются и на третьего ребёнка в семье при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало.

В пояснительной записке, прикреплённой к сообщению, отмечается, что с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала был проиндексирован на 7,4% и составил 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей — на второй ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта в Государственную думу внесли законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной. На текущий момент, согласно законодательству, получение маткапитала ограничивается датами рождения или усыновления с 1 января 2007 по 31 декабря 2026 года.