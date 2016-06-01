Москва, 1 июня, 2016, 18:36 — ИА Регнум. «Форум «Атомэкспо» — это крупное событие, которое с каждым годом приобретает всё больший масштаб, — рассказал уполномоченный правительства Венгрии по АЭС «Пакш» Аттила Ассоди. — Нам очень нравится этот форум, потому что на нем представлено большое количество компаний с огромным опытом не только из России, но и из других стран. Это по-настоящему международный форум, на котором обсуждается значительное число различных тем. Здесь мы можем обсудить вопросы, касающиеся энергетической политики, энергоснабжения и, конечно же, развития атомной энергетики».

rosatom.ru VIII международный форум «Атомэкспо», 30 мая — 1 июня 2016 года

«На форуме мы провели несколько презентаций, представляющих проект расширения АЭС «Пакш», в кулуарах форума мы использовали каждую возможность, чтобы провести более предметные беседы, — пояснил он. — Росатом является для нас одним из самых важных партнеров, особенно в области атомной энергетики. Кроме того, в Венгрии эксплуатируются четыре блока АЭС «Пакш», построенные российскими компаниями, а сейчас мы сотрудничаем с Росатомом в строительстве еще двух блоков на площадке в Пакше, чтобы заместить выбывающие мощности. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с компанией «ТВЭЛ» по поставкам ядерного топлива, а также с другими компаниями. Без сомнения, сотрудничество с Росатомом важно для Венгрии в настоящее время и будет оставаться важным в будущем».

«Атомная энергетика является одним из важнейших видов генерации в Венгрии, — подчеркнул Ассоди. — На АЭС «Пакш» у нас работают четыре энергоблока с установленной мощностью 2000 МВт. Они производят треть электроэнергии, потребляемой в Венгрии. Атомная энергия играет серьезную роль в безуглеродной энергетике в Венгрии, и в соответствии с энергетической политикой Венгрии использование атомной энергии будет продолжено. Атомная энергия не даёт выбросов CO2, укрепляет надежность энергопоставок, так как ядерное топливо может храниться на месте производства электроэнергии годами, и производит дешевое электричество. Проект «Пакш-2» призван сохранить мощности по производству электроэнергии в Венгрии, поэтому он является ключевым элементом энергостратегии страны».

«Будущее атомной энергетики очевидно. Мирный атом не конкурирует с возобновляемыми источниками энергии. ВИЭ вместе с атомной энергией могут помочь снизить выбросы CO2 и сохранить климат. Я думаю, что все компании могут принять участие в этом, и им будут рады, так как объем работы предстоит проделать немалый, — отметил уполномоченный правительства Венгрии по АЭС «Пакш». — Если мы посмотрим на последние заявления Европейской Комиссии в отношении атомной энергетики, то мы увидим, что не только в Венгрии, но и во всем Евросоюзе будут поддерживаться атомные мощности. Во-первых, в ближайшие двадцать лет на различных станциях будут осуществлены программы по продлению сроков эксплуатации блоков. Параллельно с этим будут начинаться проекты по строительству новых АЭС. Если исходить из оценок Евросоюза, сегодняшний уровень производства атомной энергии в ЕС сохранится до 2050 года».