Ялта, Крым, 1 июня, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Правоохранительные органы расследуют слив мазута из котельной санатория в Алупке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

macd.ru Мазут

«В УМВД России по городу Ялта 29 мая поступила информация о том, что сотрудниками одного из санаториев обнаружен слив печного топлива (мазута), находящегося в емкости возле котельной учреждения, чем причинен материальный ущерб организации на сумму более 180 тысяч рублей», — сообщили в полиции.

По факту слива топлива возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают круг причастных к происшествию лиц.

Алуштинский портал «Алупка Онлайн» сообщил о сливе в море восьми тонн мазута в ночь на 31 мая, назвав источником разлива котельную алуштинского детского санатория «Южнобережный», того самого, который 24 мая посещал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Напомним, тогда главврач здравницы пожаловался главе правительства, что на территории санатория незаконно возведён коттеджный посёлок «Испанская деревня», который теперь перекрывает детям доступ к морю. После этого власти Крыма пообещали «навести порядок» на территории санатория.

«Во-первых, был спилены и украдены входные ворота санатория на пляж. Во-вторых, в море слили больше количество мазута. Кто-то специально не закрыл вентиль, через который набирают мазут для отапливания помещения санатория. В течение нескольких дней этого не замечали, так как он скапливался в подвале. Нарушение обнаружили уже тогда, когда он начал вытекать в море. По предварительным данным, таким образом было слито около восьми тонн мазута. Сотрудники здравницы связывают это с принятым 30 мая решением о возвращении пляжа санаторию, а также отменой договора аренды с «Испанской деревней», — пишет «Алупка Онлайн», не называя источник информации.

В МВД корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что ёмкость, в которой хранился слитый мазут, действительно рассчитана на восемь тонн, но топлива после зимы в цистерне было меньше. В Минэкологии Крыма информацию об утечке мазута в море не подтвердили.

«На выходных наши специалисты исследовали место. Разлив был по асфальту далеко от моря, мы обследовали все ливнёвки — там было чисто. После этого сообщения в СМИ наши специалисты выехали на место ещё раз для повторной проверки», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экологии Крыма, подчеркнув, что при повторной проверке мазутного пятна обнаружено не было.

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