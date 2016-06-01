Санкт-Петербург, 1 июня, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Автомобиль Toyota Prius попал в провал на дороге вблизи того места, где ранее был обнаружен дефект теплотрассы. ЧП произошло днем 1 июня на Большом проспекте Васильевского острова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Автомобиль попал в провал в центре Петербурга

По словам водителя Сергея, он двигался в своем ряду, соблюдая необходимую дистанцию, когда внезапно передняя часть его недавно приобретенной машины с гибридным двигателем ушла под землю. Из места провала сразу же забил фонтан холодной воды.

По словам очевидцев ДТП, этот участок проспекта неоднократно ремонтировали, но провалы все равно периодически случаются, что приводит к авариям и затруднению движения общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на Васильевском острове проходят гидравлические испытания теплотрасс. В ходе тестов произошел прорыв трубы у дома 29 по 6-й линии. Он был оперативно локализован, обошлось без пострадавших.