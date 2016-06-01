Новосибирск, 1 июня, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Каким должно быть лето? Конечно, веселым и озорным. С задорным детским смехом и взрослою улыбкою. Дождливым, солнечным, туманным. А главное, оно должно быть добрым, чтоб с теплотою вспоминать о нем оставшийся весь год, и с нетерпением ждать такой же непохожий, но самый первый летний день.

Анна Алябьева Первым посетителей зоопарка традиционно встречает искрящийся на солнце фонтан

И пусть сегодня этот день в Новосибирске оказался немного ветреным и пасмурным, но, все равно он получился веселым и насыщенным на эмоции и встречи. Открывать лето в Международный день защиты детей в этом году большинство горожан решили в городском зоопарке. И ничего в этом нет удивительного, ведь именно зоосад является одним из символов города. И именно сюда при любой возможности едут и горожане, и гости столицы Сибири. К тому же, сегодня зоопарк был открыт для свободного посещения. Поэтому где, как ни здесь, встречать лето новосибирцам.

На входе посетителей как всегда ждал фонтан — искрящийся на солнце, которое периодически выходило из-за тучек и согревало теплом.

Анна Алябьева Первым посетителей зоопарка традиционно встречает искрящийся на солнце фонтан

А еще сегодня новосибирцев в зоосаде встречали с музыкой, причем с живой и под открытым небом — Новосибирский городской духовой оркестр под руководством Игоря Зугрова подготовил свое музыкальное поздравление.

Анна Алябьева Сюрпризом стала звучащая под открытым небом живая музыка

Рады встрече были и дети, и животные — и те, и другие с радостью показывали свои номера и позировали фотографам.

Анна Алябьева Свою порцию внимания получили и питомцы

Различные детские коллективы радовали зрителей своими красочными выступлениями — свои номера показали хореографический коллектив «Апельсин», детские творческие коллективы «Зеленый попугай» и «Папины дети», танцевальная школа «Димирано».

Анна Алябьева Радовали зрителей своими красочными номерами различные детские коллективы

Многие из выступлений напоминали спектакли — настолько красочными и яркими они были.

Анна Алябьева Многие выступления напоминали спектакли

И, конечно же, свою часть зрительского внимания и любви получили питомцы зоопарка, которые, видимо, тоже решили порадовать ребятишек — многие из них выходили из своих домиков и общались с посетителями.

Анна Алябьева Но потом все же давали себя погладить

Анна Алябьева А кому-то повезло — угостили бананом

Особое внимание привлекла пара белых медведей — Кай и Герда, у которых не так давно родился малыш. Впрочем, многие так и не дождались появления маленького медвежонка — он никак не хотел покидать свой домик.

Анна Алябьева Кай просит у зрителей угощения

Анна Алябьева А Герда играет с водой