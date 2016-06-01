Париж, 1 июня, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) опасается выхода Британии из состава ЕС, допуская возможность «эффекта домино». Der Spiegel в своем интервью с председателем ЕК Жана-Клода Юнкера главный акцент сделал на теме «Brexit».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падающая звезда

На вопрос о том, насколько контрпродуктивны предупреждения и угрозы Комиссии, Юнкер ответил, что он был крайне «скромен» в своих комментариях о выходе Британии. «Я мало говорил об этом, потому что Еврокомиссия крайне непопулярна в Соединенном королевстве. При таких обстоятельствах лучше «быть как можно больше немым», считает еврочиновник.

На вопрос, не говорил ли Юнкер даже о последствиях Brexit, тот ответил: «Я сказал, что дезертир не будет восприниматься с распростертыми объятиями. Это касается позиции Комиссии и также настроя других правительств. И, конечно, это могло бы сказаться на поведении избирателей в других странах, которые идут в ту сторону, которую мы себе не желаем».

Spiegel поинтересовался, не держится ли председатель ЕК в стороне. «Каждый раз, когда я выступаю о больших вопросах Европы, это называется, что я говорю очень мало. Если я выступаю о проблемах отдельных стран-членов, тогда считают, что я говорю слишком много. В реальности, мне по барабану», — заявил Юнкер.