Москва, 2 июня, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Новый режиссёрский проект актрисы Джоди Фостер сегодня появится в российском прокате. На экраны выходит криминальный триллер «Финансовый монстр» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс в главных ролях.

Цитата из х/ф «Финансовый монстр». реж. Джоди Фостер. 2016. CША Джордж Клуни в роли Ли Гейтса

В центре сюжета — телеведущий программы об Уолл-Стрит Ли Гейтс (Джордж Клуни), чьи финансовые советы прославили его на всю Америку. Однако Гейтс не всегда оказывался прав. Один из зрителей шоу, воспользовавшись неудачным советом ведущего, потерял все свое состояние и теперь хочет возмездия. Он берет знаменитость в заложники и тем самым поднимает рейтинги передачи, люди замерли перед экранами в ожидании ответа на вопрос: сколько стоит человеческая жизнь?

Режиссёром фильма выступила Джоди Фостер, более известная публике как актриса: «Таксист», «Молчание ягнят», «Обвиняемые», за последние два фильма имеет «Оскар» как лучшая актриса. Криминальный триллер — новый жанр для Фостер, специализировавшейся в своих более ранних проектах на психологических темах. Ещё в 90-е Фостер сняла семейные драмы «Маленький человек Тэйт» и «Домой на праздники», после чего вернулась в режиссёрское кресло спустя более 15 лет, продолжая при этом сниматься в кино.

Однако последние фильмы с участием актрисы не были успешными. Так, научно-фантастическая картина «Элизиум — рай не на Земле» 2013 года критиками кино была воспринята негативно. В частности, актёрскую игру Фостер называли худшей в её карьере. Возможно поэтому в последние годы Джоди решила сконцентрироваться на режиссуре. На сегодняшний день в проекте у неё два новых фильма — драма «Флора Плам», продюсером которой стал Люк Бессон и ТВ-комедия «Чарли».

Об идее «Финансового монстра» в прессе заговорили ещё в 2012 году. Когда стало окончательно известно, что главные роли в картине исполнят Джордж Клуни и Джулия Робертс, съёмки были назначены на 2013 год. Однако с производством картины пришлось повременить, пока Клуни заканчивал работу в фильме «Да здравствует Цезарь!» братьев Коэн. В результате съёмки начались в 2015 году, а сценарий картины попал в чёрный список 2014-го — список наиболее многообещающих сценариев, фильмы по которым не сняты.

Цитата из х/ф «Финансовый монстр». реж. Джоди Фостер. 2016. CША Шоу

Премьера картины состоялась на Каннском фестивале 12 мая 2016 года. Лента не участвовала в основном конкурсе и была представлена в рамках специального показа. «Финансовый монстр» получил смешанные отзывы от критиков кино и собрал в прокате чуть более 52 миллионов долларов при бюджете в 27 миллионов. На рейтинговом сайте Rotten Tomatoes фильм имеет 55% положительных рецензий.

Для Клуни и Робертс «Финансовый монстр» стал уже четвёртым совместным проектом. Актёры вместе снимались в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» 2001, «Двенадцать друзей Оушена» 2004 и «Признания опасного человека» 2002. Кроме того, Клуни выступил продюсером фильма «Август» 2013, где снялась Робертс.