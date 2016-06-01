Ульяновск, 1 июня, 2016, 18:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области 2 июня стартует IV Международный авиатранспортный форум, который включит в себя ряд конференций, дискуссий, семинаров и круглых столов. Организаторами мероприятий выступают правительство Ульяновской области и АНО «Центр кластерного развития» при поддержке ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Агентства стратегических инициатив федеральных министерств промышленности и торговли РФ, транспорта образования и науки, экономического развития, труда и социальной защиты населения.

ul-avia.com III Международный авиатранспортный форум в Ульяновске, 14-16 августа 2014 года

Так, 2 июня в рамках МАТФ состоится II открытый корпоративный чемпионат ПАО «Объединенная авиационная корпорация» по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Планируется, что в нем примет участие более 75 молодых специалистов в области авиастроения и почти 70 экспертов. Юные изобретатели станут участниками презентационной площадки компетенции по беспилотным летательным аппаратам. Впервые в рамках МАТФ состоится Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!».

Впервые в рамках форума будет организовано выездное заседание экспертного cсовета по развитию технологической базы российского машиностроения и станкостроения при комитете Государственной думы по промышленности и комиссии РСПП по машиностроению.

Участники совещания обсудят развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности. Также на заседании рассмотрят мировые практики и опыт локализации таких производств в России. Кроме того, участники обсудят актуальность производства отечественных комплектующих, замещающих зарубежные аналоги.

В медиацентре УлГПУ им. И.Н. Ульянова 2−3 июня состоится III Всероссийский конкурс «ТОП 100 лучших инженеров России». В финальных состязаниях встретятся 167 человек из 14 регионов России.

Также 3 июня одним из ключевых мероприятий станет международная конференция «Профессионалы авиации», в котором примут участие руководители кадровых агентств, учебных заведений России, готовящих лётный персонал, представители авиакомпаний, отраслевые эксперты.

Участники конференции обсудят перспективы рынка труда авиатранспортной сферы, вопросы качества подготовки кадров и взаимодействие вузов и авиакомпаний.

«Среди проблем отрасли, в зависимости от которых находится рынок труда, — сложное положение в науке и отсутствие прорывных технологий на воздушном транспорте, — отметил руководитель аналитического центра «Консалтинговой компании «Авиаперсонал» Маргарита Юскина. — Также отсутствуют профессиональные стандарты отрасли и система независимой профессиональной оценки компетенций персонала. Ответы на эти и другие вопросы предстоит обсудить и найти участникам конференции».

В рамках форума пройдет заседание рабочей группы АэроНэт, созданной для координации работы по развитию беспилотных систем гражданского назначения. Центральной темой мероприятия станет обсуждение «дорожной карты» Национальной технологической инициативы «АэроНэт». Предметом разговора будут: цели и статус документа, порядок отбора проектов, порядок финансирования, периодичность корректировок, барьеры развития и их преодоление, консолидация профессионального сообщества в интересах развития.

Круглый стол «Инженерная (инжиниринговая) деятельность в РФ. Состояние и перспективы» состоится также 3 июня. На нем рассмотрят приоритетные направления развития проектного комплекса в России.

Кроме того, в рамках конференции пройдут семинары по программе ПАО «ОАК». Их ключевой темой станет подготовка высококвалифицированного персонала для авиационной отрасли. В частности, запланировано обсуждение вопросов создания в Ульяновске Межрегионального центра компетенций «Обслуживание транспорта и логистика».

По словам первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Александра Чепухина, идеология МАТФ-2016 — создание системы непрерывного профессионального образования, которая охватывает различные возрастные категории — начиная с дошкольников, заканчивая специалистами, которые уже работают на авиационных предприятиях.

«Акцент сделан на выработку решений конкретных актуальных задач отрасли, которая, как и остальные сферы промышленности, ищет пути преодоления кризисных явлений на самых разных этапах. В этом году сделан выбор в пользу приглашения российских и зарубежных экспертов разных направлений авиации», — пояснил Чепухин.