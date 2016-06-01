Вильнюс, 1 июня, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Министр энергетики Литвы Рокас Масюлис, сегодня, 1 июня, на конференции энергетических стратегий Прибалтийских и Северных стран представил основы Национальной энергетической стратегии (НЭС) международной аудитории, сообщили ИА REGNUM в Минэнерго Литвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Энергетика

«До сих пор каждая страна создавала энергетические стратегии, учитывая только свои интересы. Но сегодня, когда энергетические рынки всего региона и отдельных стран связаны все более тесными связями с европейскими рынками, разные страны должны согласовывать свои планы друг с другом. Поэтому о своей создаваемой НЭС мы должны говорить не только со специалистами и обществом страны, но и с нашими соседями», — сказал Масюлис.

Министр представил основные стратегические направления НЭС — увеличивать производство местной энергии, синхронизировать электросистему с сетями Западной Европы, использовать больше возобновляющихся ресурсов, повышать эффективность потребления энергии, устанавливать прозрачные конкурентные отношения в производстве централизованно поставляемой тепловой энергии, уменьшать субсидии.

Другие стратегические направления, о которых в своем докладе говорил Масюлис, — стремиться в масштабе ЕС к единым правилам торговли с третьими странами, поддерживать инсталлированные и готовые для работы мощи для обеспечения безопасности поставки электроэнергии, обеспечить гибкую поставку природного газа.

Министр также представил участникам мероприятия идею Энергетического центра компетенции. По словам Масюлиса, литовские энергетики, реализуя сложные проекты, получили уникальный опыт, которым сейчас могут поделиться со специалистами в области энергетики других стран, принести своему государству экономическую выгоду.

Наряду со стратегическими направлениями министр представил и дискуссионные вопросы: необходимый из соображений энергетической безопасности уровень производства местной электроэнергии (неконкурентоспособной на рынке) или инсталлированный уровень генерирующих мощностей, и тип технологий для достижения этой цели. Еще один важный вопрос — как согласовать конкурентоспособность промышленности страны и энергетическую безопасность.

На конференции энергетических стратегий Прибалтийских и Северных стран «Региональная интеграция: возможности для будущего» государственные служащие высокого ранга из стран региона Балтийского моря, эксперты в области энергетики, ученые имели возможность услышать энергетические стратегии разных стран и попытаться найти решения, выгодные всем странам региона.

Конференцию организуют ассоциация ENTSO-E, объединяющая европейских операторов систем электропередачи, и три оператора системы электропередачи стран Прибалтики — Litgrid (Литва), Augstsprieguma tikls (Латвия) и Elering (Эстония).