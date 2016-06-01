Германия, 1 июня, 2016, 18:02 — ИА Регнум. В Ротталь-Инне, районе юго-восточной Баварии, из-за паводков объявлена аварийная тревога, передает Die Welt. Особенно от наводнений пострадали города Пфарркирхен и Зимбах-ам-Инн, а также коммуны Трифтерн и Танн.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В Трифтерне, по данным полиции, жителей забирали с крыш на спасательных вертолетах, в Симбахе пришлось эвакуировать полицейские участки. «Там вода высотою в несколько метров», — говорит представитель полиции.

Полностью под водой оказался центр коммуна Трифтерн. «За последние часты ситуация резко обострилась. Весь центр наводнен (рекой) Альтбах», — заявил бургомистр Трифтерна Вальтер Чех.