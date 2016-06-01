Бамако, 1 июня, 2016, 17:49 — ИА Регнум. В Мали боевики убили четырех сотрудников миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Представитель ООН рассказал, что из-за запущенной ракеты или минометного обстрела в городе Гао погиб один миротворец и еще трое тяжело ранены. По его словам, более 10 миротворцев получили легкие ранения.

Пресс-секретарь миссии отметил, что позднее был произведен еще один обстрел здания сервисной фирмы, участвующей в кампании ООН по разминированию местности. В результате погибли два малийских охранника и международный эксперт фирмы.

ООН пока не располагает информацией о нападавших.

Исламисты постоянно проводят атаки на международных миротворцев и малийских солдат, пытающихся восстановить и стабилизировать север Мали после того, как Франция отстранила боевиков от власти.