В Нижнем Новгороде два человека погибли в ДТП на мосту, закрытом на ремонт
Нижний Новгород, 1 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде два человека погибли в ДТП на мосту, на несколько месяцев закрытом на ремонт, сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля проигнорировал знаки, запрещающие въезд на мост. Кроме того, он самостоятельно отодвинул пластиковые заграждения, преграждающие въезд на мост.
Уже на мосту водитель разогнался и на высокой скорости врезался в автокран. Возможно, что молодой человек не справился с управлением автомобилем на высокой скорости
В результате ДТП водитель и его спутница погибли на месте.
Как сообщалось, с 28 мая 2016 года Молитовский мост в Нижнем Новгороде полностью закрыт для проведения ремонтных работ. Трамвайное движение по мосту планируют вновь запустить 1 августа, автомобильное — 1 ноября 2016 года.