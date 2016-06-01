Нижний Новгород, 1 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде два человека погибли в ДТП на мосту, на несколько месяцев закрытом на ремонт, сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах.

ИА REGNUM Молитовский мост в Нижнем Новгороде закрыт на ремонт до 1 ноября 2016 года

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля проигнорировал знаки, запрещающие въезд на мост. Кроме того, он самостоятельно отодвинул пластиковые заграждения, преграждающие въезд на мост.

Уже на мосту водитель разогнался и на высокой скорости врезался в автокран. Возможно, что молодой человек не справился с управлением автомобилем на высокой скорости

В результате ДТП водитель и его спутница погибли на месте.

Как сообщалось, с 28 мая 2016 года Молитовский мост в Нижнем Новгороде полностью закрыт для проведения ремонтных работ. Трамвайное движение по мосту планируют вновь запустить 1 августа, автомобильное — 1 ноября 2016 года.