Тула, 1 июня, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Итоги участия команды из Тульской области в полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») в ЦФО подвели 1 июня в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Пресс-служба правительства Тульской области Награждение участников полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»)

В мероприятии приняли участие заместитель министра — директор департамента образования министерства образования Тульской области, представитель Тульской области в Региональном совете Союза «WorldSkills Russia» Алевтина Шевелева, первый заместитель председателя Тульской городской думы Татьяна Ларина, представители Корпорации развития Тульской области, преподаватели профессиональных учреждений тульской области.

Алевтина Шевелева отметила, что весной текущего года в Ярославле прошел полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») в Центральном федеральном округе команда. От Тульской области в нем приняли участие 19 участников, 18 экспертов и два тим-лидера. Региональная сборная приняла участие в соревнованиях по18 компетенциям. В результате тульская команда привезла с состязаний четыре медали — золотую в компетенции «Дошкольное воспитание», две серебряные в компетенциях «Преподавание в начальных классах» и «Сухое строительство» и медаль за профессионализм в компетенции «Кулинарное искусство».

Заместитель министра вручила участникам региональной сборной и мастерам производственного обучения Почетные грамоты министерства образования Тульской области.

WorldSkills International — международное некоммерческое движение, целями которого являются по­вышение статуса профессионального образования и повышения престижа рабочих кадров. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году. В настоящее время 72 региона РФ являются членами движения. Тульская область вступила в движение в декабре 2014 года. В Тульской области созданы 24 специализированных центра компетенций на базе профессиональных образовательных организаций.