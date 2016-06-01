Королёв, Московская область, 1 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Историческую усадьбу «Лапино-Спасское» в подмосковном Королеве планируют сдать в аренду в рамках программы «Усадьбы Подмосковья». Стартовый размер годовой платы превышает 900 тысяч рублей. Власти области уже объявили о приеме заявок на участие в аукционе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

pinterest.com Усадьба «Лапино-Спасское» в Королёве

Усадьба «Лапино-Спасское» в Королеве станет 29-ым объектом, выставляемым на торги по программе восстановления исторических памятников «Усадьбы Подмосковья». Сейчас усадьба находится в собственности города.

Отметим, что в рамках программы, объекты культурного наследия передаются инвесторам в аренду на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор за свой счет проводит полный комплекс реставрационных работ. При этом срок реставрации не должен превышать семи лет. После окончания реставрационных работ устанавливается размер арендной платы в один рубль за квадратный метр в год.

Исторический памятник состоит из одного объекта недвижимости с общей площадью 620,8 квадратных метра. Стартовый размер годовой арендной платы составит 954 054 рубля. Проведение аукциона запланировано на 14 июля 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковной Балашихе идут работы по восстановлению объекта культурного наследия — дома управляющего фабрикой Майкла Лунна конца XIX века. Реставрация также проходит в рамках программы «Усадьбы Подмосковья». Здание будет передано арендатору — ООО «АК-Проект», который уже пообещал сделать из памятника культуры «островок спокойной, размеренной, счастливой жизни» к 2018 году.