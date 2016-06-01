Чебоксары, 1 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. В Чувашии в настоящее время лицензии на участие в летней Олимпиаде имеют четыре спортсмена, сообщили ИА REGNUM в Минспорте республики. Их число может возрасти: у большинства спортсменов ещё не состоялись главные отборочные старты — чемпионаты России.

cap.ru Чебоксары. В перерыве между стартами

Лицензию на участие в Олимпийских играх в Бразилии получили бронзовые призёры предыдущих Олимпиад Татьяна Архипова (2012 год) и маунтинбайкер Ирина Калентьева (2008 год), двукратный серебряный призёр Универсиады-2013, победительница марафона в Нагано легкоатлетка Алина Прокопьева, чемпионка Европы и серебряный призёр чемпионата России-2016 в тяжёлой атлетике Наталья Хлёсткина. Напомним, гонщица Ирина Калентьева в этом году на соревнованиях выступает за Мордовию с параллельным зачётом за Чувашию.

В ходе совещания в Минспорте Чувашии было отмечено, что спортсмены «имеют шансы войти в олимпийскую команду «Рио-2016» в таких видах спорта, как женская борьба, спортивная гимнастика, лёгкая атлетика». Ещё три легкоатлета Чувашии являются кандидатами на участие в летних Параолимпийских играх, которые традиционно проводятся на тех же спортивных объектах после окончания Олимпийских игр.

Окончательный поименный список олимпийской команды будет известен в середине июля. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдут с 5 по 21 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в списки кандидатов в олимпийскую и параолимпийскую команды вошли 34 спортсмена из Чувашии. На предыдущих Играх в Лондоне в составе олимпийской сборной России выступали пять представительниц Чувашии — легкоатлеты Татьяна Архипова, Альбина Майорова, Кристина Савицкая, Елена Наговицына и Ирина Калентьева. Тогда единственную медаль принесла Татьяна Архипова.