Великий Новгород, 1 июня, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В Новгородской области задержаны двое подозреваемых в использовании рабского труда. Как сообщили сегодня, 1 июня, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России, в организации такого бизнеса подозревается 34-летний житель Новгородского района.

Раб

По данным следствия, вербовку рабочей силы он вместе с сообщниками вёл в различных регионах страны — преимущественно на вокзалах, в социальных учреждениях и в местах сбора лиц без определенного места жительства, а также находящихся в сложной жизненной ситуации. «Для этого они использовали обманные предлоги, обещая соискателям лечение от наркотической и алкогольной зависимости, обеспечение оплачиваемого трудоустройства и нормальных условий для проживания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили оперативники, подозреваемые привозили людей уговорами или против воли, изымали у них документы и мобильные телефоны, после чего заставляли работать за еду и предоставляемое жильё. Труд этих граждан использовали на различных предприятиях по договорам, заключённым с организациями, принадлежащими одному из подозреваемых — в строительстве и на других работах, не требующих квалификации. Вырученные за использование рабского труда деньги шли участникам преступной группы.

В отношении тех, кто отказывался работать на таких условиях, злоумышленники применяли физическую силу или угрожали расправой.

Оперативники установили, что свою деятельность с целью конспирации рабовладельцы вели под видом легально созданной ими межрегиональной благотворительной общественной организации помощи незащищённым слоям населения, зарегистрированной в Великом Новгороде. Кроме того, она имела филиалы в Санкт-Петербурге, Пскове, Твери и в других регионах России.

По данному факту в следственном управлении УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «г», «д» части 2 статьи 127.2 УК РФ («Использование рабского труда»). В рамках расследования полицейские провели обыски в офисах филиалов, а также по местам жительства подозреваемых, в ходе которых изъяты электронные носители информации, документы и другие предметы. В арендованных и принадлежащих подозреваемым помещениях полицейские обнаружили более 10 граждан из различных регионов Российской Федерации, чей труд использовался участниками преступной группы.

По ходатайству следователя в отношении одного из фигурантов Новгородским районным судом сегодня, 1 июня, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об аресте другого задержанного.

Сотрудники уголовного розыска и следствия продолжают работу по установлению их сообщников, а также пострадавших.