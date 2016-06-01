Воронеж, 1 июня, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления Воронежской региональной общественной организации гандбольный клуб «Энергия» Олега Колесникова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

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По версии следствия, Колесников в течение почти двух лет — с октября 2013 года по июнь 2015 года — не исполнял обязанности налогового агента по уплате налога на доходы физических лиц. Общая сумма долга государству превышает два миллиона рублей.

«Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие ВРОО гандбольный клуб «Энергия» председатель правления Колесников использовал в хозяйственной деятельности организации для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, тем самым, создавая у окружающих видимость положительных результатов деятельности организации и его платежеспособности», — сообщили в прокуратуре.

В Следственном управлении СКР пояснили, что сейчас следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию фирмы. В СКР также подчеркнули, что цель уголовного преследования за экономические преступления — не изоляция неплательщика от общества, а восполнение причиненного государству ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело было возбуждено против руководителя другого спортивного клуба — директора ХК «Буран». Тогда сообщалось, что клуб в течение двух лет не платил налог на доходы физических лиц (с заработной платы членов клуба), долг перед бюджетом достиг 24 млн рублей. Деньги эти директор клуба направил на расчеты с поставщиками, кредиторами, а также на реконструкцию объектов клуба. Всего же за этот период клуб истратил на различные платежи 147 млн рублей, которые должны были пойти, прежде всего, на уплату налогов и сборов. После уплаты налогов уголовное дело было закрыто.