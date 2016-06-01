В северном Архангельске открылся пляжный сезон: фоторепортаж
Архангельск, 1 июня, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Лето в Архангельской области всегда наступает внезапно. Так случилось и в этом году: май выдался достаточно теплым.
Лето на севере коварно и непредсказуемо. В первую очередь ассоциируется с отключением отопления и горячей воды. Еще утром может быть жара и плюс 20 градусов, днем подует северо-западный ветер, а к вечеру выпадет снег, на градуснике минус два. Северяне радуются каждому солнечному дню и с радостью принимают солнечные ванны, даже несмотря на то, что на календаре начало лета.
По предварительным прогнозам синоптиков, наступившее лето обещает быть жарким. Это особенно радует жителей города воинской славы, потому что лето 2015 года было одним из самых холодных.
Предстоящим летом в Архангельске состоится одно из масштабных и грандиозных событий федерального уровня — 75-летие прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Подготовка к мероприятию в самом разгаре. Молодежь украшает набережную тематическими граффити, а местные власти готовятся встречать президента.
Одно из любимых мест отдыха горожан — набережная Северной Двины. К сожалению, некоторые отдыхают слишком активно. Это видно по переполненным мусорным ящикам.