Архангельск, 1 июня, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Лето в Архангельской области всегда наступает внезапно. Так случилось и в этом году: май выдался достаточно теплым.

Полина Серова ИА REGNUM Начало лета — лучшее время для фотосессий

Анна Резвая ИА REGNUM В надежде на силу жизни

Лето на севере коварно и непредсказуемо. В первую очередь ассоциируется с отключением отопления и горячей воды. Еще утром может быть жара и плюс 20 градусов, днем подует северо-западный ветер, а к вечеру выпадет снег, на градуснике минус два. Северяне радуются каждому солнечному дню и с радостью принимают солнечные ванны, даже несмотря на то, что на календаре начало лета.

Анна Резвая ИА REGNUM Архангелогородцы в любой солнечный день торопятся позагорать на пляже. Даже если на календаре 29 мая, а купание – запрещено

По предварительным прогнозам синоптиков, наступившее лето обещает быть жарким. Это особенно радует жителей города воинской славы, потому что лето 2015 года было одним из самых холодных.

Предстоящим летом в Архангельске состоится одно из масштабных и грандиозных событий федерального уровня — 75-летие прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Подготовка к мероприятию в самом разгаре. Молодежь украшает набережную тематическими граффити, а местные власти готовятся встречать президента.

Анна Резвая ИА REGNUM Граффити на набережной

Одно из любимых мест отдыха горожан — набережная Северной Двины. К сожалению, некоторые отдыхают слишком активно. Это видно по переполненным мусорным ящикам.