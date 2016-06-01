Ульяновск, 1 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. На сайте госзакупок МУП «Ульяновскводоканал» выставил лот о проведении аукциона на агентские услуги по взысканию задолженности за оказанные услуги. Предприятие планирует заключить агентский договор с организацией сроком на три года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

medweb.ru Коллекторство

От потенциального победителя аукциона требуются более 20 аналогичных заключенных договоров на услуги в течение последних двух лет, а также свыше 40 вступивших в законную силу судебных актов, вынесенных в пользу заказчика. Заявки от участников аукциона рассмотрят 23 июня.

По словам главного бухгалтера МУП «Ульяновскводоканал» Венеры Ярулловой, коллекторская организация будет заниматься исключительно юридическими лицами — управляющими компаниями Ульяновска. Физических лиц это не коснется. По ее словам, схема увода средств, собранных УК с населения, простая: управляющая организация меняет свое название, например, с «Альфа плюс» на «Альфа минус», и, таким образом, уходит от долгов. А жильцы, исправно оплачивающие услуги за поставку воду, не подозревают, что их деньги не доходят до ресурсоснабжающей организации.

Как отмечаю наблюдатели, подобные схемы практикуются во многих городах страны.