Москва, 1 июня, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации не давали никакого согласия на размещение военизированной миссии ОБСЕ или какой-либо другой организации в Донбассе. Об этом сегодня, 1 июня, сообщил журналистам заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Отвечая на вопрос журналистов о том, давала ли Россия согласие на размещение военизированной миссии в Донбассе, Карасин заявил, что Москва собирается обсуждать подобные вопросы в рамках сложившихся форматов.

«В первую очередь, это контактная группа, которая соберется в Минске, а также ОБСЕ, в рамках которой соответствующее решение и должно быть принято». Он также подчеркнул, что на данный момент Москва не давала никакого согласия на размещение военизированной миссии в Донбассе. «Многословие киевских стратегов лишь мешает делу», — отметил Карасин.

Напомним, власти Украины, в частности, администрация президента Петра Порошенко, заявили, что Москва дала согласие на развертывание некой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе.

Карасин пояснил, что Москва дала согласие на начало работы в Вене (Австрия) на уровне постпредов государств — участников «нормандского формата» при ОБСЕ. В перспективе к этой группе должны присоединиться представители всех стран ОБСЕ. Эта группа должна проработать вопрос о возможности создания полицейской миссии. «Ведь нам необходим будет консенсус всех государств — участников Организации относительно развертывания миссии на Донбассе. На это согласилась и российская сторона», — сказал Карасин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев заявляет, что по итогам телефонных переговоров лидеров «нормандской четверки», прошедших ночью 23 мая, было достигнуто согласие на размещение вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Детали размещения этой миссии не обсуждались, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.