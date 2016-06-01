Донецк, 1 июня, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Донбассе за два года ведения боевых действий погиб 101 ребенок. Об этом сегодня, 1 июня, говорится в заявлении главы ДНР Александра Захарченко по случаю Дня защиты детей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«На долю детей Донбасса выпало тяжелейшее испытание — война. Наши дети знают, что такое обстрелы и бессонные ночи. С момента начала карательной операции, развязанной киевской хунтой, погиб 101 ребенок Донбасса», — сказал Захарченко.

Он также пообещал улучшить жизнь детей ДНР после достижения в регионе «устойчивого мира».

«Это страшная цифра. И страшна она еще и тем, что, несмотря на все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, украинские военные продолжают обстреливать наши дома, а нам все еще приходится с оружием в руках защищать покой наших детей. И все же, невзирая на трудности, наша республика возрождается, восстанавливаются школы и оздоровительные лагеря, открываются спортивные секции и кружки. Даже в условиях войны и экономической блокады нам удалось достигнуть многого, и я уверен, что после достижения устойчивого мира мы сумеем воплотить в жизнь принцип: все лучшее — детям», — обещает Захарченко.

В свою очередь пресс-служба Совмина ДНР информирует, что 1 июня в Донецке на Аллее ангелов состоялся митинг-реквием по детям Донбасса, погибшим в результате ведения военных действий.

Дончане возложили цветы к Мемориалу погибшим детям и выпустили в небо белые шары, символизирующие каждого трагически ушедшего из жизни «ангела».

«Война и дети — вещи несовместимые. Как объяснить ребенку, почему летят снаряды, почему гибнут люди, почему кто-то зарабатывает, а кто-то умирает? Поэтому в этот день я хочу призвать мировое сообщество: привлеките к ответственности виновных и остановите войну на Донбассе», — призвала депутат Народного Совета ДНР от фракции «Донецкая Республика», руководитель проекта «Народный контроль» Екатерина Мартьянова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, сегодня председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что за время ведения военных действий в Донбассе погибли 68 детей, еще 186 получили ранения.

«По нашей информации, особенно в последнее время, из «российских беспилотников» сбрасываются взрывные устройства на украинскую территорию, от которых гибнут гражданские люди и гибнут дети. Поэтому сегодня для нас крайне важно акцентировать внимание на важности вопроса защиты детей, ведь каждый день дети становятся жертвами атак военной «российской» артиллерии», — сказал Парубий.

Он также отметил, что Украина должна как можно быстрее освободить «все украинские территории» ради сохранения жизней украинских детей и будущего Украины.