Ереван, 1 июня, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ надеются на встречу президентов Армении и Азербайджана в июне. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал американский сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик.

mfa.gov.az Сопредседатели МГ ОБСЕ и глава МИД Азербайджана

«Состоялись важные переговоры с главой МИД Азербайджана вокруг всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта. Мы надеемся на встречу президентов в июне», — написал американский дипломат.

Встреча сопредседателей с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым состоялась 31 мая в Брюсселе.

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева заявил, что на встрече были обсуждены результаты венской встречи для подготовки к июньскому саммиту с целью скорейшего по возможности продвижения урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Комментируя переговоры с главой МИД Азербайджана, американский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Джеймс Уорлик заявил АПА, что с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым был проведён обмен мнениями по поводу предложений о создании механизма расследования ОБСЕ, а также были обсуждены элементы всеобъемлющего урегулирования.

Он сказал, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ для обсуждения результатов встречи президентов в Вене и вопроса подготовки к очередному раунду встретились с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым: «Также для обсуждения этих вопросов 2 июня в Париже мы встретимся с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Несмотря на то, что точной даты встречи президентов нет, мы предполагаем, что она может состояться в июне. Это будет очень важная встреча для сторон с точки зрения закрепления режима прекращения огня, достижения соглашения по механизму расследования и согласия на переговоры, которые могут привести к всеобъемлющему урегулированию. Сопредседатели вместе со сторонами продолжат прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта».

Посредники 2 июня в Париже также встретятся с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.