Берлин, 1 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Канцлер Ангела Меркель, министры экономики и иностранных дел Германии не примут участие в завтрашнем (2 июня) голосовании по резолюции, осуждающей геноцид армян, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Геноцид армян

Парламент ФРГ — Бундестаг, чьими депутатами являются и члены немецкого правительства, должен рассмотреть инициативу правящих партий (ХДС/ХСС и СДПГ) и «зеленых». В 5-страничном документе слово «геноцид» упоминается четыре раза, в том числе в заголовке.

Вице-спикер правительства Кристиане Виртц отметила, что Меркель поддерживает резолюцию и на предварительном голосовании в своей фракции проголосовала «за». Однако на собрании Бундестага 2 июня канцлер не сможет принять участие из-за плотности ее графика, объяснила Виртц.

Председатель СДПГ Габриэль заранее и демонстративно подписал резолюцию, но также не будет присутствовать в парламенте, т.к. отправится на встречу со строителями. Глава МИД Штайнмайер (тоже из СДПГ), который изначально пытался воспрепятствовать признанию геноцида, начинает турне по странам Латинской Америки.