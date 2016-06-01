Киев, 1 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. На Украине через электронную систему закупок ProZorro должно проходить 100% государственных закупок, при этом сама система будет и дальше модернизироваться. Об этом 1 июня на заседании правительства Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

«С одной стороны, перед правительством стоит задача развития украинской экономики, с другой — наполнение бюджета. Через этот бюджет надо модернизировать все сферы жизни, а также обеспечить эффективную социальную политику и социальную защиту граждан. Это очень важно. Но есть несколько вопросов, о которых стоит помнить. С одной стоны, надо запустить экономику Украины, чтобы наполнить бюджет, а с другой — надо экономно использовать эти средства. У нас есть стандартная государственная система закупок, которая является абсолютно неэффективной и есть современная, конкурентная и качественная, которая называется ProZorro. Я бы хотел, чтобы мы проанализировали внедрение системы и модернизацию системы ProZorro», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что благодаря внедрению этой системы закупок, некоторые категории товаров закупаются по цене почти в два раза меньше, чем ранее.

«Хотел бы подчеркнуть, что по некоторым позициям мы имеем разность цены почти вдвое. Что это значит? Это значит, что мы имеем возможность или в 2 раза больше закупать или в 2 раза меньше тратить, распределять ресурсы. Думаю, это для нас также должно стать очень важным приоритетом. Нечего дельцам засовывать свои «грязные руки» в национальный бюджет. Это — принципиально важный вопрос для каждой сферы. Прозрачная система закупок должна охватывать 100% государственных закупок. Это десятки миллиардов гривен, которые могут быть сэкономлены», — прогнозирует Гройсман.

Премьер пообещал уволить всех руководителей государственных учреждений, которые до 1 августа 2016 года не перейдут на систему закупок ProZorro.

«Я думаю, что будет совершенно справедливо, если все, кто не перейдет на публичную систему — руководители должны быть уволены. Там, где мы принимаем решения о назначении, должны всех уволить. Если у руководителя нет политической воли для того, чтобы честно закупать, он не нужен государству и обществу», — заявил Гройсман.

Он также отметил, что сэкономленные деньги государство направит на соцобеспечение и армию.

«Пускай рука отсохнет покупать, скажем, сахар на 40% дороже. Что это за 40%? Это миллиарды, которые забрали у пенсионеров и армии, миллиарды. Поэтому я не хочу никаких оправданий слушать», — сказал Гройсман.