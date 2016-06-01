Вологда, 1 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Более 2,3 тысячи вологжан за прошедшие семь дней пострадали от укусов клещей. Всего же с начала весны опасные членистоногие напали на 9,8 тысячи человек (в том числе 2,8 тысячи детей).

skeeze Клещ

Медики исследовали около 2962 клеща, треть (34,6%) из них оказались заразными. К 31 мая боррелиозом уже заболели 38 жителей региона, еще у 40 вологжан подозревается вирусный энцефалит. Неделей ранее зараженных вологжан было в общей сложности 39, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре.

«В этом году, как и в прошлом, в области отмечена высокая активность клещей. Ее рост сейчас наблюдается в 10 территориях. В их числе — Вологда, Верховажский, Вожегодский, Вытегорский, Вологодский и Великоустюгский районы, а также Тотьма, Грязовец и Междуречье. Официальная статистика — лишь вершина айсберга, поскольку далеко не все пострадавшие спешат в больницы и поликлиники. Многие граждане удаляют присосавшихся клещей самостоятельно и на анализ их не сдают, хотя это очень опасно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник эпидемиологического отдела регионального Роспотребнадзора Сергей Смелков.

Добавим, что чаще всего кровососы нападали на людей в дачных кооперативах (43%), а также в лесу (10%), на кладбищах (3%), в парках и скверах (2,4%). Для снижения численности клещей на территории Вологодской области ведется противоклещевая обработка мест массового отдыха населения. В настоящее время обработано 1635,23 Га.