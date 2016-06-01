Чебоксары, 1 июня, 2016, 17:02 — ИА Регнум. С начала 2016 года в охранной зоне отчуждения Чебоксарской ГЭС задержан 81 браконьер. Их выявили в ходе рейдов Чувашского линейного отдела МВД на транспорте и службы охраны гидростанции. Нарушителей оштрафовали на общую сумму более 219 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Пресс-служба Чебоксарской ГЭС Охранная зона

Охранные зоны отчуждения установлены на протяжении 500 м от оси плотины в верхнем и нижнем бьефе гидроузла для безопасной эксплуатации, безаварийной работы гидростанции. Рыболовство здесь запрещено как на воде, так и с берега. Для контроля используются специальные технические средства, а в рамках обеспечения безопасности электростанции налажено взаимодействие с правоохранительными органами республики.

Кроме этого, установлена запретная зона Чебоксарской ГЭС: на протяжении 4 км ниже плотины и 0,5 км выше нее. В ней также запрещено любительское и спортивное рыболовство с использованием плавучих средств. Разрешено оно исключительно со льда и берега и только вне пределов охраняемой зоны отчуждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 апреля по 10 июня в Чувашии действует запрет на вылов рыбы. В это время разрешено пользоваться только одной поплавочной или донной удочкой, при этом удить можно только с берега. Крючков должно быть не больше двух. За незаконную добычу рыбы предусмотрено наказание от штрафа в размере от 100 тысяч рублей до лишения свободы сроком до 2 лет. В I квартале 2016 года на участке обслуживания Чувашского ЛО МВД на транспорте выявлено 144 факта незаконного вылова рыбы, из них 11 уголовно наказуемых преступлений, 133 — административных.

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