Санкт-Петербург, 1 июня, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Депутатов петербургского Законодательного собрания пригласили посетить строящийся стадион на Крестовском острове, стоимость которого достигла почти 40 млрд рублей после очередной корректировки петербургского бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Как сообщалось, сегодня, 1 июня, парламентарии согласились по просьбе Смольного добавить на стройку стадиона еще 4,3 млрд рублей в 2016 году. Судя по комментариям, за эти поправки проголосовали только единороссы и члены фракции ЛДПР, и этих голосов оказалось достаточно.

«Депутаты выражают надежду, что больше никаких заявок со стороны подрядчика на увеличение финансирования не поступит», — заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Между тем, из-за того, что поправка была подана не комитетом Смольного по строительству, а бюджетно-финансовым комитетом ЗакСа, Контрольно-счетная палата Петербурга не проверила предоставленную смету. Вячеслав Макаров сообщил, что аудиторы смогут это сделать постфактум.

Депутат Анна Евстигнеева заявила, что из-за очередного удорожания стадиона пострадают, в первую очередь, новые дорожные объекты, а именно реконструируемая набережная Макарова и путепровод на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, а также в целом строительство и реконструкция дорог — сроки сдачи многих объектов передвинули на 2018 год.

1 млрд рублей снимают и со строительства Невско-Василеостровской линии метро, где возводят станции «Беговая» и «Новокрестовская», но эту сумму возместят из федерального центра. Решено отказаться и от выкупа помещений для городских чиновников в офисном центре «Невская ратуша».

Лидер фракции «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что город составляет бюджет «абсолютно несистемно, нелогично и неграмотно». Он обратил внимание и на поправку губернатора, по которой расходы Петербурга увеличиваются на 12 млрд рублей.

«Поправки губернатора и БФК перечеркивают всю работу над бюджетом, которая велась в прошлом году, потому что они многократно меняют все пропорции. 4,3 млрд на строительство стадиона не имеют никаких экономических обоснований ни по одному пункту. Это абсолютно произвольная вещь. Это крайне неэффективное расходование средств», — подчеркнул Явлинский.

Как сообщало ИА REGNUM, общая готовность нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга в настоящий момент составляет 85%. Все строительные работы на стадионе, согласно действующему государственному контракту, должны завершиться в декабре 2016 года.