Москва, 1 июня, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В России за неделю (24−30 мая) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала мая — 100,4%, с начала года — 102,9% (май 2015 г.: в целом за месяц — 100,4%, с начала года — 108,3%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За неделю цены на крупу гречневую увеличились на 1,6%, рыбу мороженую, карамель, конфеты шоколадные, соль — на 0,2−0,5%. Одновременно на 3,2% стали дешевле яйца куриные, на 0,2−0,5% — свинина, рис и пшено.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,2%, в том числе на помидоры и огурцы свежие — 7,9% и 7,8% соответственно, капусту белокочанную — 4,6%. В то же время цены на картофель выросли на 5,1%, лук — на 2,7%, морковь — на 1,6%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая инфляция в России держится на уровне 0,1%. До этого недельная инфляция составляла 0,2%. С начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле — 0,4%. Годовая инфляция в России с января по май набрала 8,3%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.