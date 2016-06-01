Рязань, 1 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. В Международный день защиты детей в Рязанской областной детской библиотеке прошел телемост с библиотекой Волгограда, в котором приняли участие воспитанники детских садов. Дети с удовольствием отвечали на вопросы, от кого и от чего нужно их защищать, рассказали своим сверстникам о своих любимых книгах и даже показали концертные номера. О том, как умение пользоваться аппаратурой для проведения телемостов повышает интерес к чтению, ИА REGNUM рассказала заместитель директора Рязанской областной детской библиотеки Светлана Вайло.

Ирина Шевандронова. В сельской библиотеке

Формат телемостов в Рязанской областной детской библиотеке используют уже несколько лет. Сейчас их тематика немного разнообразилась — проводятся тематические встречи, посвященные различным праздникам. Например, проводился телемост с Севастополем, на котором школьники обсуждали Великую Отечественную войну. Однако родилась эта идея как идея общения между школьниками о своих городах. Телемосты проводились с городами Белоруссии, а также Уфой и Казанью.

«Какие-то новые формы всегда интересны и всегда привлекают внимание пользователей, но кроме того, это возможность узнать о разных городах, — рассказала Светлана Вайло. — Когда дети готовятся к телемосту, они узнают очень много о других городах. И в тоже время школьники из городов-партнеров узнают о Рязани. То есть это распространение знаний о Рязани по всей России».

При этом библиотекари не рассматривают новую форму как инструмент выживания учреждения, она, несомненно, делает его более привлекательным, но все же они нацелены на поддержание интереса к чтению. По словам Светланы Вайло, дети ходят в библиотеку, и она нужна пользователям. В среднем, в год в библиотеке — около 12 тысяч читателей, посетителей — более 100 тысяч человек.

ИА REGNUM отмечает, что в последнее время библиотеки в России в классическом их понимании сдают свои позиции, уступая место современным способам получения информации. Наиболее эффективным будет развитие книгохранилищ как центра интеллектуального досуга и отдыха.

«Библиотека больше не является монополистом в области знания, но способна быть частью архива, быть выставкой, электронным хранилищем, местом встреч и даже кинозалом, как это и происходит в мировой практике», — считает, к примеру, заместитель директора Института истории и международных отношений Южного федерального университета, кандидат исторических наук, доцент Евгений Шандулин.