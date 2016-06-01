Ростов-на-Дону, 1 июня, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Ливень, который обрушился днем 1 июня на Ростов-на-Дону, вновь принёс много бед горожанам и прибавил работы коммунальным службам и спасателям. В социальных сетях горожане сообщают о различных ЧП, которые произошли в связи с большими потоками воды, передает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Мокрые крыши

Так, например, сразу две «ГАЗели» ушли под асфальт. Одна машина провалилась на пересечении улиц Рябышева и 38-й линии, вторая — на улице Фрунзе у дома №5. Асфальт размыло и на улице Береговой. На пересечении с переулком Семашко у одного из автомобилей даже потоками воды оторвало номера. Пользователи соцсети «ВКонтакте» подкрепляют свои записи с мест ЧП фотографиями. Снесло решетки ливневых стоков и кусками оторван асфальт и на 1-й линии.

Появилось в сети видео с улицы Пушкинской. На пересечении с проспектом Соколова случился настоящий потоп. По проспекту Ворошиловскому на пересечении с улицей Красноармейской уровень воды был практически по колено.

Напомним, что штормовое предупреждение было объявлено на Дону еще накануне, 31 мая. По данным ростовского Гидрометцентра, непогода задержится в области ещё на один день.