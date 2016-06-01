Холодное лето 2016-го: в Волгограде — тучи и пасмурно
Волгоград, 1 июня, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Первый летний день в Волгограде не порадовал горожан ни теплом, ни солнцем. Долгожданный период отпусков пришёл в город вместе с циклоном, который принёс тучи, так и готовые разразиться проливным дождем.
Но сырость с неба, уже изрядно поднадоевшая за май, — это ещё не все неприятности. Жители спешно достают теплые вещи, уже припрятанные до осени — погодка теплом не балует.
За бортом даже к полудню уличный термометр показывает всего лишь +15, хотя ещё пару дней назад люди уже было начали изнывать от почти летнего зноя и духоты.
Теперь в ход пошли куртки, ветровки, тёплые колготки и даже шапки! Кутаясь от пронизывающего ветра, люди спешат по делам.
Детские площадки пустуют…
О вчерашнем проливном дожде напоминают лужи, зачастую похожие на маленькие озёра.
Но надежда на тепло у волгоградцев есть. Гадальщики на кофейной гуще предсказали — лето в городе-герое на Волге будет жарким и с малым количеством дождей (видно, все нормативы по осадкам уже выполнены, а может и перевыполнены). Но, по прогнозам синоптиков, ждать действительно по-летнему жарких дней стоит не раньше конца июня. Июль и август принесут настоящую жару — до 35 градусов.
А пока пасмурным днем о солнце напоминает лишь фигурка в детском саду насыщенно жёлтого цвета да яркие пятна цветов в буйно растущей после продолжительных дождей траве.
Кстати, её уже начали косить. Жаль, что через компьютер не передашь этого неповторимого запаха свежескошенной травы!
Пытаются привнести в сегодняшний день — День защиты детей — ярких красок и ребята. В центре «Семья» для них устроили праздник. Конкурсы, викторины, весёлые старты — волшебный паровозик следует от одной станции к другой.
Дети своими руками клеят солнышко, оставляя на нём свои пожелания.
Но у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать! Вот и в сегодняшней можно найти свои плюсы — прохлада и ветер разогнали полчища безжалостных мошек и комаров, от которых ещё в конце прошлой недели не было никакого спасения. Гуляй себе, прохаживайся спокойно!