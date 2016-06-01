Волгоград, 1 июня, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Первый летний день в Волгограде не порадовал горожан ни теплом, ни солнцем. Долгожданный период отпусков пришёл в город вместе с циклоном, который принёс тучи, так и готовые разразиться проливным дождем.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Пустынная улица

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Пасмурно

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Церквушка

Но сырость с неба, уже изрядно поднадоевшая за май, — это ещё не все неприятности. Жители спешно достают теплые вещи, уже припрятанные до осени — погодка теплом не балует.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Холодно

За бортом даже к полудню уличный термометр показывает всего лишь +15, хотя ещё пару дней назад люди уже было начали изнывать от почти летнего зноя и духоты.

Теперь в ход пошли куртки, ветровки, тёплые колготки и даже шапки! Кутаясь от пронизывающего ветра, люди спешат по делам.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM К капризам погоды готова

Детские площадки пустуют…

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детская площадка пустует

О вчерашнем проливном дожде напоминают лужи, зачастую похожие на маленькие озёра.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Дожди и дороги

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Это не пруд! Купаться запрещено

Но надежда на тепло у волгоградцев есть. Гадальщики на кофейной гуще предсказали — лето в городе-герое на Волге будет жарким и с малым количеством дождей (видно, все нормативы по осадкам уже выполнены, а может и перевыполнены). Но, по прогнозам синоптиков, ждать действительно по-летнему жарких дней стоит не раньше конца июня. Июль и август принесут настоящую жару — до 35 градусов.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Солнце светит!

А пока пасмурным днем о солнце напоминает лишь фигурка в детском саду насыщенно жёлтого цвета да яркие пятна цветов в буйно растущей после продолжительных дождей траве.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Маки

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Петунья

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Вот так лопух!

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Пушистый одуванчик

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Люпины, ромашки и прочие цветики

Кстати, её уже начали косить. Жаль, что через компьютер не передашь этого неповторимого запаха свежескошенной травы!

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Травка зеленеет, но солнце не блестит

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Соцветия

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Насекомое в трудах

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Пион

Пытаются привнести в сегодняшний день — День защиты детей — ярких красок и ребята. В центре «Семья» для них устроили праздник. Конкурсы, викторины, весёлые старты — волшебный паровозик следует от одной станции к другой.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детский праздник

Дети своими руками клеят солнышко, оставляя на нём свои пожелания.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Пусть всегда будет солнце

Но у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать! Вот и в сегодняшней можно найти свои плюсы — прохлада и ветер разогнали полчища безжалостных мошек и комаров, от которых ещё в конце прошлой недели не было никакого спасения. Гуляй себе, прохаживайся спокойно!