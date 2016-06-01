Лондон, 1 июня, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Британские археологи обнаружили самую древнюю из когда-либо найденных в Великобритании рукописей, передает Daily Mail.

torange.biz Древний текст

Музей экспертов археологии Лондона сообщил, что его сотрудниками найдены более 400 деревянных досок во время раскопок в финансовом районе британской столицы. Там должны были построить новую штаб-квартиру для информагентства Bloomberg.

До сих пор удалось расшифровать 87 досок. Одна из них с надписью «в Лондоне» датируется 80−65 гг. до нашей эры — самое раннее письменное упоминание о городе, который римляне называли Лондиниум.

Из доселе обнаруженных документов о Лондоне самый древний относился к 8 январю 57 года до н.э.

Археолог Софи Джексон говорит, что находка «чрезвычайно значимая … Это первое поколение лондонцев, обращающихся к нам».

Доски были сохранены в мокрой грязи некогда протекавшей в тех местах реки Уолбрук.