Чебоксары, 1 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В конце июня состоится открытый аукцион по продаже пакета акций АО «Чебоксарский речной порт». На торги выставлено 25,5% акций, являющихся федеральной собственностью, сообщили ИА REGNUM в теруправлении Росимущества в Чувашии.

Константин Коровин. Порт на реке. 1894

Чебоксарский речпорт был включён в прогнозный план приватизации на 2014−2016 годы. На аукцион будет выставлено 6117 акций, что составляет 25,5% уставного капитала. Общая номинальная стоимость акций составляет почти 9,8 млн рублей, цена первоначального предложения — 32,076 млн рублей.

Напомним, компания занимается пассажирскими перевозками, арендой пассажирского флота, перевозками грузов, погрузочно-разгрузочными работами, добычей песка, оптовой торговлей.

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Отметим, что компания попала в скандальную историю в 2014 году. 1 сентября руководство Чебоксарского речного порта отказалось принять два туристических судна. Как отмечали тогда в правительстве республики, накануне речники, несмотря на навигационный период, направили письмо о внезапной «приостановке производственной деятельности». После предупреждения УФАС речпорт возобновил приём судов.

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