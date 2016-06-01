Калуга, 1 июня, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Международный юношеский турнир по футболу «Kaluga Junior Cup» стартовал сегодня 1 июня на стадионе «Аннеки» в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото футбольного клуба «Калуга»

По информации организаторов турнира, который проводится в Калуге впервые, в футбольных баталиях принимают участие юные спортсмены из Абхазии, Белоруссии, Китая, Латвии, России, Румынии и Узбекистана.

После церемонии открытия Kaluga Junior Cup свой первый матч на турнире команда футбольного клуба «Калуга» с игроками 2002 года рождения сыграла с юными воспитанниками сухумского «Динамо». Игра закончилась вничью 1:1. В первом матче турнира узбекский «Пахтакор» обыграл румынский «Жуниорул» — 4:3. Российский «Краснодар» уступил минскому «Динамо».

Программа турнира включает в себя, помимо матчей, приёмы с участием гостей и официальных лиц турнира, а также развлекательные мероприятия для участников. Футбольные поединки в Калуге продлятся по 6 июны.

Международный детско-юношеский турнир «Kaluga Junior Cup» организован для привлечения интереса к футболу в преддверии Чемпионата мира 2018 и развития футбола в Калужской области.